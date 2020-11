Non rallenta l’emergenza contagi e decessi da coronavirus in Liguria. Il bollettino regionale registra 20 decessi e ben 685 i nuovi infettati a fronte di 5.670 tamponi (su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone) effettuati nelle ultime 24 ore.

Ancora Genova in testa alla classifica nera dei contagi con 526 nuovi casi sui 685 totali della Liguria.

Cresce anche Imperia con 83 nuovi contagi registrati.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1 Imperia: 83

7 contatto di caso confermato

76 attività screening

• ASL 2 Savona : 25

6 contatto caso confermato

17 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3 Genova : 526

98 contatto caso confermato

421 attività screening

7 settore sociosanitario

• ASL 4 Chiavari: 12

12 Attività screening

• ASL 5 La Spezia: 39

14 contatto caso confermato

25 attività screening

Questo il bollettino ufficiale diffuso da Alisa al Ministero della Sanità

TOTALE tamponi effettuati 535.222 5.670

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 44.427 685

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.477 146

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 38.950 539

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17.101 -308

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1708

LA SPEZIA 2265

IMPERIA 1672

GENOVA 10.366

Residenti fuori Regione/Estero 328

altro/in fase di verifica 762

TOTALE 17.101

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1510 117 18

ASL1 142 13 5

ASL2 185 12 3

Policlinico San Martino 429 37 6

Ospedale Evangelico 68 7 1

Ospedale Galliera 190 9 5

Ospedale Gaslini 18 0 -5

ASL3 globale 204 16 3

ASL 3 Villa Scassi 188 16 1

ASL 3 Gallino 15 0 1

ASL3 Micone 1 0 1

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 123 9 1

ASL4 Sestri Levante 120 9 3

ASL4 Lavagna 3 0 -2

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 151 14 -1

ASL5 Sarzana 147 11 0

ASL5 Spezia 4 3 -1

Isolamento domiciliare 15.021 612

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 25.182 973

Deceduti** 2.144 20

**dettaglio

data decesso sesso età luogo

1 05/11/2020 M 78 ASL 4

2 11/11/2020 F 82 Ospedale Sestri Levante

3 11/11/2020 M 91 Ospedale Sestri Levante

4 12/11/2020 F 80 Ospedale Sestri Levante

5 13/11/2020 M 93 Villa Scassi

6 13/11/2020 M 77 Villa Scassi

7 13/11/2020 M 83 Villa Scassi

8 14/11/2020 F 70 Galliera

9 14/11/2020 F 79 Villa Scassi

10 14/11/2020 M 90 Villa Scassi

11 14/11/2020 M 77 Villa Scassi

12 14/11/2020 M 83 Villa Scassi

13 14/11/2020 F 81 Villa Scassi

14 14/11/2020 M 74 Villa Scassi

15 14/11/2020 M 77 Ospedale Lavagna

16 15/11/2020 M 94 Galliera

17 15/11/2020 M 80 Villa Scassi

18 15/11/2020 F 80 ASL 4

19 16/11/2020 M 76 Ospedale Sarzana

20 16/11/2020 F 91 Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2728

ASL 2 1929

ASL 3 5544

ASL 4 953

ASL 5 654

Liguria 11808