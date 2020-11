Genova – Sottopasso di Borgo Incrociati chiuso per caduta calcinacci. Il provvedimento è stato preso dalle forze dell’ordine dopo che alcuni passanti hanno segnalato la caduta di frammenti di intonaco dalle volte della struttura che collega Borgo Incrociati, in ValBisagno, con la stazione di Brignole.

Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno ispezionando il punto della caduta dei calcinacci per verificare se vi sia altro materiale pericoloso e se la situazione possa rientrare alla normalità o se si debba procedere ad interventi urgenti che andranno comunque pianificati al più presto possibile.

Il sottopasso di Borgo Incrociati – Brignole è molto utilizzato dai pedoni e già nei giorni scorsi era stato al centro di forti polemiche per un guasto all’impianto di illuminazione che costringeva i passanti a camminare al buio completo.