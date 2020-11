Genova – Un cliente si è soffermato a mangiare una brioche all’interno del Bar e il titolare è stato sanzionato e dovrà chiudere il locale per 5 giorni.

Ancora una dura sanzione per violazione delle normative anti covid per un locale di Bolzaneto.

L’episodio è avvenuto in via Pastorino dove alcuni agenti di polizia hanno notato un cliente che stazionava all’interno del locale invece di allontanarsi con i prodotti appena acquistati.

Gli agenti hanno provveduto a sanzionare il cliente con una multa e a disporre la chiusura per 5 giorni del locale poiché il titolare non ha fatto rispettare le normative anti covid che vietano il consumo dei prodotti acquistati nelle vicinanze del locale.

Si tratta della seconda chiusura di questo tipo in pochissimi giorni.