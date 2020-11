Recco – Il Comune, nonostante l’emergenza sanitaria, non ha rinunciato al Natale e alle sue luminarie, accese quest’anno in anticipo rispetto alle festività. A spiegarlo è il sindaco Carlo Gandolfo.

“Credo che l’accensione delle luci natalizie rappresenti un messaggio positivo, un segnale di calore, conforto per tutti noi e di sostegno alle realtà economiche della città, in questo momento in grave difficoltà – ha spiegato il primo cittadino di Recco – Cerchiamo di creare un po’ di spirito del Natale in attesa dell’arrivo dell’abete, tradizionale dono della comunità di Ponte di Legno. Rinnovo l’invito ad acquistare nei negozi di Recco che vanno sostenuti: lo shopping online è una risorsa facile, ma oggi ancora di più bisogna aiutare i nostri commercianti e spendere sul territorio”.

“Accendiamo le luminarie di Natale: un messaggio di ottimismo – dicono a Recco.

Oggi all’imbrunire la città si è vestita di luci, colori e tanta speranza