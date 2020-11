Genova – Sono 285 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore ma a preoccupare è il numero dei decessi che in regione si mantiene sempre elevato.

Sono infatti 20 i decessi di pazienti affetti da Covid-19 registrati nell’ultima giornata.

Cala lievemente il numero dei pazienti ospedalizzati, cinque in meno rispetto alla giornata precedente per un totale di 1.370. Stabile, invece, il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, 122.

Di seguito i dettagli dei nuovi contagi: