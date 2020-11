Genova – E’ evaso dagli arresti domiciliari per girare nel quartiere nonostante il coprifuoco ma è stato fermato dalla polizia e denunciato anche per i video pubblicati sui social nei quali si mostra sprezzante dell’obbligo di restare a casa.

Protagonista della bravata un 24enne di origini sudamericane e già piuttosto noto alle forze dell’ordine perché pluripregiudicato per reati legati allo spaccio e per la sua indole violenta segnalata più volte nel quartiere.

Il giovane è stato avvistato dagli agenti del commissariato di san Fruttuoso mentre girava per strada in via Berno e lo hanno fermato.

Interrogato sul motivo della sua presenza fuori dal domicilio, il 24enne ha cercato di intenerire gli agenti raccontando che stava cercando del latte per il fratellino piccolo ma diversi video pubblicati sui social lo hanno inchiodato alle sue responsabilità ed è stato denunciato.