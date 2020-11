Genova – Dalla prossima settimana partirà un ulteriore potenziamento della rete di ambulatori per i tamponi rapidi.

Si comincerà lunedì 30 novembre con l’apertura del primo ambulatorio a Prà, nell’area della Fascia di Rispetto; martedì 1 dicembre sarà la volta di Cogoleto mentre il giorno dopo l’ambulatorio sarà attivo anche ad Arenzano.

Il risultato è frutto della collaborazione di Asl3 con i Medici di Medicina Generale, i Comuni e le Associazioni del territorio. Come per gli altri Ambulatori Integrati l’accesso avviene attraverso prenotazione del medico curante.

Prà (Fascia di Rispetto) – A partire da lunedì 30 novembre, attivazione di un ambulatorio in modalità drive-through, in collaborazione con il Municipio VII Ponente, il Comitato di Valorizzazione del Ponente, il G.S. Speranza, che assicurerà il sostegno logistico, i Bagni Marina e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che garantirà il disciplinato afflusso. La gestione operativa è a cura dei Medici di Medicina Generale di Pegli, Prà, Voltri e Mele. Per effettuare i tamponi antigenici rapidi sarà necessario avere la prenotazione tramite il Medico curante e recarsi all’appuntamento fornito nella sede della Fascia di Rispetto lato stazione ferroviaria c/o Centro Remiero, in Piazza Brigata Partigiana 334 EST S.A.P., a Genova Prà.

Cogoleto – Da martedì 1° dicembre, Asl3 opera in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Cogoleto e con la Pubblica Assistenza Croce d’oro di Sciarborasca, la quale mette a disposizione sia gli spazi che il supporto organizzativo. L’accesso all’Ambulatorio sarà pedonale e su prenotazione tramite i Medici di Medicina Generale che già operano a favore della comunità. Anche in questo caso, su indicazione del medico, il paziente si recherà presso la sede della P.A. Croce D’Oro Sciarborasca in Via Falcone 5 a Cogoleto, nella data e all’orario fornito.

Arenzano – Il terzo punto tamponi sarà attivo da mercoledì 2 dicembre presso il Bocciodromo Comunale Piazzale del Mare con accesso pedonale. L’iniziativa vede la collaborazione di Asl3 con l’Amministrazione del Comune di Arenzano, il quale mette a disposizione gli spazi. Come per gli altri Ambulatori Integrati, l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi sarà su prenotazione presso il medico della zona, il quale fornirà la data e orario di appuntamento.