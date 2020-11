Genova – Proseguono i lavori di riqualificazione dei Giardini Baltimora, l’area verde tra piazza Dante e l’area della Marina, davanti ai palazzi della Regione Liguria.

Il punto della situazione circa l’andamento del cantiere lo ha fatto l’assessore Pietro Piciocchi ieri durante la seduta del consiglio comunale.

L’assessore ha risposto alla domanda di Marta Brusoni di Vince Genova e ha spiegato: “Jo effettuato un sopralluogo ai giardini Baltimora. I lavori del primo lotto sono in via di completamento e sono già visibili: si tratta della creazione di una zona da destinare ad attività socio-culturali, mediante il tamponamento del portico con vetrate. Per quanto concerne i lavori del secondo stralcio che riguardano la riqualificazione del parco, in questo momento sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione.

In particolare, proprio in questi giorni si stanno demolendo i giochi dei bambini ammalati e delle parti fatiscenti del percorso. La fine dei lavori è fissata per il 31 gennaio 2021”.

L’area dei giardini Baltimora, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose riqualificazioni che non sono riuscite nell’impresa di rendere vivibile e sicura un’area centrale nel centro cittadino.

Nei mesi scorsi, per contrastare il degrado che aveva nuovamente colpito il parco, il gruppo Genova Cleaners aveva dedicato numerosi appuntamenti per la pulizia delle aree verdi raccogliendo centinaia di siringhe. Un segnale allarmante che sottolineava ancora una volta la scelta dei giardini, nominati spesso come “Giardini di plastica”, come luogo di degrado.