Genova – Ancora disagi sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa dei cantieri di Autostrade per l’Italia per la manutenzione straordinaria.

Il tratto di autostrada che collega la A12 Genova – Livorno e la A7 Genova Milano è infatti ancora chiuso per lavori nonostante il crono programma del cantiere prevedesse la riapertura alle 6 del mattino.

Pesantissime le conseguenze per il traffico della zona nelle prime ore del mattino di inizio settimana, con il traffico in aumento e in aggiunta quello dei pendolari.

Automobilisti e camionisti diretti verso Milano e la A7 sono infatti costretti a uscire per raggiungere Bolzaneto.

Ancora una volta è la galleria di Monte Galletto ad essere interessata da lavori che, la scorsa estate, hanno fatto tribolare per settimane il traffico cittadino.

Tornano i ritardi nelle aperture programmate e tornano i disagi per la viabilità cittadina, sempre più dipendente dalla rete autostradale.