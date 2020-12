Contagi in lento calo ma decessi ancora troppo alti in Liguria dove il coronavirus continua a mietere vittime.

Sette i decessi registrati nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria mentre calano i nuovi casi di contagio a fronte di un calo anche dei tamponi effettuati, quasi la metà dei giorni precedenti.

Sono 236 le nuove infezioni con appena 2.101 tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Il passaggio a zona gialla della Liguria non deve far calare la soglia di attenzione e di precauzione e già lo stesso presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ammesso la possibilità di una nuova, terza, ondata di coronavirus a partire da gennaio.

Dopo la lunga chiusura che ha portato ad una riduzione dei casi, infatti, la “riapertura” natalizia e in assenza di un vero rimedio come il vaccino, la nuova circolazione delle persone non potrà che far scattare una nuova impennata dei contagi e dei casi da ricovero (e i decessi) una volta terminate le festività natalizie.

Il livello di nuova diffusione del virus dipende esclusivamente dal comportamento responsabile dei Cittadini.

Occorre rispettare l’obbligo della mascherina, la riduzione degli spostamenti e probabilmente rinunciare a festeggiare con tutta la famiglia riunita le festività del Natale e del Capodanno.

Questi i dati del bollettino sanitario ufficiale della Regione Liguria:

IMPERIA (Asl 1): 2

SAVONA (Asl 2): 39

GENOVA: 174, di cui:

• Asl 3: 127

• Asl 4: 39

LA SPEZIA (Asl 5): 21

• Residenti fuori regione: 8 (temporaneamente domiciliati nella provincia di Genova)

TOTALE tamponi effettuati 600.386 2.101

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 51.684 236

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.672 104

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 45.012 132

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.276 -395

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 1.334

LA SPEZIA 1.914

IMPERIA 1.153

GENOVA 7.087

Residenti fuori Regione/Estero 280

altro/in fase di verifica 508

TOTALE 12.276

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1.110 113 29

ASL1 115 14 7

ASL2 116 14 2

Ospedale Policlinico San Martino 305 38 1

Ospedale Evangelico 44 6 -1

Ospedale Galliera 142 10 8

Ospedale Gaslini 8 0 2

ASL3 globale 153 12 7

ASL 3 Villa Scassi 145 12 7

ASL 3 Gallino 8 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 110 7 5

ASL4 Sestri Levante 109 7 6

ASL4 Lavagna 1 0 -1

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 117 12 -2

ASL5 Sarzana 112 9 -2

ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11.106 -419

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 37.021 623

Deceduti* 2.387 7

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso

1 28/11/2020 F 76 HSM

2 29/11/2020 F 72 HSM

3 28/11/2020 F 91 HSM

4 29/11/2020 M 79 HSM

5 16/11/2020 F 78 ASL4-Sestri Levante

6 27/11/2020 M 69 Albenga

7 12/11/2020 F 91 Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2.492

ASL 2 1.371

ASL 3 4.378

ASL 4 834

ASL 5 804

Liguria 9.879