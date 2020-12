Ancora molto alto il numero dei decessi, in Liguria, per il coronavirus mentre calano, seppur lentamente, i nuovi casi di contagio.

In attesa che il Governo centrale dia le disposizioni per il Natale e Capodanno si fa più duro lo scontro tra i presidenti di Regione che vorrebbero una “liberalizzazione” molto spinta e gli esperti della commissione sanitaria nazionale che invece ribadiscono che aperture indiscriminate potrebbero significare una terza forte ondata di contagi (e di decessi) nei primi mesi dell’anno nuovo, in concomitanza con il periodo più freddo e critico sotto il profilo sanitario.

L’ultimo bollettino sanitario della Regione Liguria registra 17 nuove vittime e 339 nuovi contagi con appena 4.300 tamponi eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 55

SAVONA (Asl 2): 36

GENOVA Asl 3): 134, di cui:

Chiavari e Tigullio: Asl 4: 60

LA SPEZIA (Asl 5): 35

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 19

BOLLETTINO 1 DICEMBRE 2020 (FLUSSO ALISA – MINISTERO)

TOTALE tamponi effettuati 604686 4300 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 52023 339 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6798 126 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 45225 213 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12197 -79

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1315 LA SPEZIA 1871 IMPERIA 1130 GENOVA 7095 Residenti fuori Regione/Estero 280 altro/in fase di verifica 506 TOTALE 12197

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1108 105 -2 ASL1 117 12 2 ASL2 108 13 -8 Ospedale Policlinico San Martino 311 36 6 Ospedale Evangelico 40 7 -4 Ospedale Galliera 142 10 0 Ospedale Gaslini 8 0 0 ASL3 globale 145 9 -8 ASL 3 Villa Scassi 144 9 -1 ASL 3 Gallino 0 0 -8 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 122 6 12 ASL4 Sestri Levante 110 6 1 ASL4 Lavagna 2 0 1 ASL4 Rapallo 10 0 10 ASL5 globale 115 12 -2 ASL5 Sarzana 110 9 -2 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11042 -64 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 37422 401 Deceduti* 2404 17

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 11/11/2020 F 75 ASL1-Sanremo 2 12/11/2020 F 72 ASL4-Sestri Levante 3 16/11/2020 F 76 ASL4-Sestri Levante 4 20/11/2020 F 79 ASL4-Sestri Levante 5 25/11/2020 M 89 ASL2-San Paolo Savona 6 27/11/2020 F 91 ASL2-San Paolo Savona 7 29/11/2020 M 90 ASL3-Villa Scassi 8 29/11/2020 F 89 ASL3-Villa Scassi 9 29/11/2020 M 81 San Martino 10 29/11/2020 F 73 San Martino 11 29/11/2020 M 89 ASL5-Sarzana 12 30/11/2020 M 85 San Martino 13 30/11/2020 F 89 San Martino 14 30/11/2020 M 82 ASL5-Sarzana 15 30/11/2020 F 92 ASL5-Sarzana 16 30/11/2020 F 85 ASL5-Sarzana 17 30/11/2020 M 78 ASL1-Sanremo