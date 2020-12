Genova – Continuano i disagi sulla viabilità autostradale nel genovesato per le forti nevicate che hanno interessato l’area nel corso della giornata.

Al momento l’autostrada A7 Genova – Milano rimane chiusa in direzione del capoluogo ligure, qui una colonna di mezzi pesanti è bloccata tra Ronco e Busalla in attesa che i mezzi Aspi liberino la discesa dei Giovi.

Libera invece la carreggiata in direzione nord, completamente sgombera ma non ancora riaperta al traffico per consentire ai mezzi sgombraneve di operare sul tratto sud.

Ancora chiuso il casello di Busalla.

Riaperta invece la A26 mentre la A6 è stata riaperta al traffico dei mezzi pesanti dalle 16.30.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di viaggiare con pneumatici invernali o con catene a bordo che, in caso di necessità, dovranno essere montate esclusivamente in area di servizio o nelle aree parcheggio.

Nella notte saranno possibili fenomeni di gelicidio o di altre nevicate per questo, al momento, non si escludono ulteriori chiusure.