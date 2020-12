Genova – Il caos autostradale sta provocando disagi anche sulla viabilità urbana a Genova.

Numerose code si sono formate lungo le strade cittadine già dalle prime ore del pomeriggio per il mancato assorbimento della viabilità sulle autostrade nell’intorno cittadino.

Rallentamenti, a tratti forti, sulla Guido Rossa, in direzione del casello autostradale di Genova Aeroporto, in via Pieragostini, via Ponte Ansaldo e via Cornigliano.

Forti rallentamenti anche tra Sampierdarena e Sestri Ponente.

Traffico intenso anche in via Canevari, in direzione mare e in Sopraelevata, in entrambe le direzioni.