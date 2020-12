Rapallo – E’ caduto in un cavedio mentre era impegnato in lavori di manutenzione di un albergo. E’ successo questa mattina, prima dell’alba in un noto albergo della cittadina del Tigullio.

Un operaio edile è scivolato dalla copertura precipitando per alcuni metri e rimanendo intrappolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e l’uomo è stato prima imbragato in una speciale barella e poi issato in salvo dal vigili del fuoco.

Una volta trasferito a terra, l’operaio ferito è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito rapidamente in ospedale per accertamenti.

Le sue condizioni non sono gravi ma sul caso è stata aperta un’indagine delle forze dell’ordine e della Asl per accertare come mai stesse lavorando prima dell’alba e se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza visto che sembra che l’operaio non fosse imbragato come invece prevede la Legge anti infortunistica.