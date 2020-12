Genova – E’ stata riaperta completamente – potenzialmente anche ai mezzi pesanti che però non possono viaggiare nei giorni festivi – la rete autostradale della Liguria dopo i disagi e le chiusure che hanno scatenato le polemiche nei giorni scorsi.

Aperta la A7 Genova Milano chiusa sino a ieri sera per i mezzi pesanti tra Serravalle e Bolzaneto in entrambe le direzioni e aperta la A26 Voltri Gravellona Toce tra l’intersezione con la A10 Genova Ventimiglia e quella con la A7.

I mezzi spazzaneve e spargisale hanno lavorato senza sosta per mantenere l’asfalto pulito dalla neve e sgombero da ghiaccio e residui ghiacciati.

Restano le roventi polemiche – e gli scambi di accuse – tra utenti e Autostrade per l’Italia che accusa camionisti e trasportatori di aver violato i divieti creando di fatto l’emergenza con i mezzi pesanti bloccati sulla carreggiata.

Una disputa che potrebbe essere sciolta in Tribunale visto che le associazioni dei Consumatori presenteranno lunedì un esposto alla Magistratura per l’ipotesi di reato di disastro colposo.

Se verrà aperta un’indagine verranno accertati gli interventi fatti da Autostrade per l’Italia ed in particolare gli orari nei quali è scattata l’emergenza ma anche il comportamento di chi sull’autostrada stava viaggiando.