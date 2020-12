Genova – Tenevano tre galline legate tra loro per le zampe nella cucina di casa per questo rischiano la denuncia per maltrattamento di animale.

Ha dell’incredibile il ritrovamento fatto a Sampierdarena dalle guardie zoofile, intervenute in un appartamento privato dove sono state segnalate tre galline “sequestrate” in una cucina.

Le guardie, intervenute tempestivamente per soccorrere gli animali, si sono trovate davanti le tre legate per le zampe, senza possibilità di muoversi e in un ambiente decisamente non adatto alla loro vita e al loro benessere.

Le galline sono state portate via dall’appartamento e sequestrate dalle guardie mentre i padroni ora rischiano una denuncia per maltrattamento di animale.