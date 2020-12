Genova – Un uomo è stato accoltellato nella notte in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro.

L’allarme intorno alle 2 della scorsa notte quando, in un palazzo, i residenti sono stati risvegliati dalle urla disperate di una persona che chiedeva aiuto.

Nel portone del palazzo è stato trovato l’uomo che sanguinava copiosamente e subito sono state chiamate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di morte.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto e per scoprire l’autore del ferimento e le circostanze dell’aggressione.

notizia in aggiornamento