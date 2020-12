Genova – Una protesta sotto gli uffici della Regione Liguria per chiedere maggiore attenzione, da parte delle istituzioni, al mondo dello Sport, delle palestre e delle attività sportive in genere.

Ad organizzarla, questa mattina, molte associazioni che ruotano attorno ad uno dei settori più colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus.

Una manifestazione senza assembramenti ma unita e forte per chiedere un sostegno concreto che potrebbe salvare il settore da una delle crisi più nere degli ultimi anni e che rischia di decimare gli operatori del settore facendo perdere moltissimi posti di lavoro.

Nessuna palestra è risultata “non a norma” dopo i controlli post lockdown ed ogni struttura si è dotata di strumenti per sanificare gli ambienti e regole rigide per evitare tutte le situazioni a rischio.

Nonostante lo sforzo economico compiuto, il settore è stato nuovamente fermato con indennizzi non sufficienti neppure a pagare le spese.