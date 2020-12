Ancora troppi decessi per coronavirus in Liguria e non si attenua la preoccupazione dei sanitari rispetto ad una emergenza che si attenua solo sulla carta. Ben 22 le vittime dell’infezione da covid nell’ultimo bollettino ufficiale della Ragione Liguria. Valori che mantengono la nostra regione tra quelle dove si muore di più rispetto al resto d’Italia.

Tra i decessi un 49enne deceduto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In calo – come del resto il numero dei tamponi effettuati – i nuovi casi di contagio: 263 a fronte di appena 4.227 tamponi effettuati su una popolazione di 1 milione e 500mila persone residenti in Liguria.

In calo anche ricoveri e malati gravi nei reparti di terapia intensiva ma il dato è collegato al periodo di chiusura legato alla zona arancione in cui era stata spostata la Liguria.

Con il ritorno alla zona gialla anche delle regioni Lombardia e Piemonte scatta la possibilità di spostamenti, prima del 21 dicembre, anche da regione a regione e con essa la possibilità dell’arrivo di famiglie nelle seconde case della Riviera ligure in occasione delle feste.

Sempre più probabile e vicina una terza ondata di emergenza e sempre a causa del comportamento irresponsabile di chi non rispetta le prescrizioni di sicurezza, l’uso costante e corretto delle mascherine e il distanziamento.

Ecco i dati dell’ultimo bollettino sanitario ufficiale della Regione Liguria

Nuovi casi di contagio

IMPERIA (Asl 1):22

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: · Asl 3: 108

Chiavari e Tigullio: Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

Bollettino dati Alisa – Ministero della Salute

TOTALE tamponi molecolari effettuati 646.433 4.277 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 112.175 3.177 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 55.287 263 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 8.489 -294

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 992 LA SPEZIA 1.411 IMPERIA 724 GENOVA 4.701 Residenti fuori Regione/Estero 260 altro/in fase di verifica 401 TOTALE 8.489

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 859 77 -28 ASL1 83 5 -3 ASL2 94 13 -7 San Martino 236 27 0 Ospedale Evangelico 13 2 -2 Ospedale Galliera 128 7 -6 Ospedale Gaslini 7 0 2 ASL3 globale 96 8 -7 ASL 3 Villa Scassi 96 8 -7 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 93 5 0 ASL4 Sestri Levante 92 5 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 109 10 -5 ASL5 Sarzana 103 9 -5 ASL5 Spezia 6 1 0

Isolamento domiciliare 7.610 -268 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 44.149 535 Deceduti* 2.649 22

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/11/2020 M 67 ASL 3 – Villa scassi 2 28/11/2020 M 49 ASL 3 – Villa scassi 3 28/11/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 4 30/11/2020 M 91 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 5 06/12/2020 M 87 ASL 3 – Villa scassi 6 07/12/2020 F 101 ASL 2 – Ospedale San Paolo 7 07/12/2020 M 71 ASL 4 – Ospedale Lavagna 8 08/12/2020 M 74 ASL 5 – Ospedale La Spezia 9 08/12/2020 F 92 ASL 3 – Villa scassi 10 10/12/2020 F 82 ASL 5 – Ospedale Sarzana 11 10/12/2020 M 72 San Martino 12 10/12/2020 M 70 San Martino 13 10/12/2020 F 64 San Martino 14 10/12/2020 M 74 San Martino 15 10/12/2020 F 91 San Martino 16 10/12/2020 F 90 ASL 3 17 10/12/2020 F 76 ASL 3 – Villa scassi 18 11/12/2020 M 89 San Martino 19 11/12/2020 M 91 San Martino 20 11/12/2020 M 86 San Martino 21 11/12/2020 M 81 San Martino 22 11/12/2020 M 86 San Martino