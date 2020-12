Genova – Ha usato due bastoni e ha aggredito un uomo, colpevole di essere stato l’ultimo cliente servito dalla ex fidanzata, poi ha inseguito la donna, per questo un uomo di 49 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Ieri sera, il 49enne si è presentato nel negozio di Cornigliano dove lavora la sua ex fidanzata.

Qui, alterato dai fumi dell’alcol, se l’è presa con l’ultimo cliente servito dalla donna: prima lo ha raggiunto alla fermata dell’autobus iniziando una lite, poi ha preso l’autobus con la sua “vittima” e ha continuato l’alterco.

Arrivati a Brin i due sono scesi e qui il 49enne si è armato di due bastoni di legno e ha iniziato a colpire l’altro uomo, che si è difeso sferrandogli un pugno al volto per poi fuggire.

All’arrivo delle volanti della Polizia di Stato, il violento stava inseguendo con i bastoni l’ex fidanzata, che nel frattempo lo aveva raggiunto.

La donna è stata soccorsa e l’aggressore bloccato e condotto in Questura.