Recco – Un albero di Natale ecologico e riutilizzabile e nessun ulteriore taglio di alberi vivi. Anche la cittadina del levante genovese sceglie la difesa dell’Ambiente per celebrare le feste natalizie e dopo le polemiche per l’albero di Natale dono della comunità di Ponte di Legno, tagliato per essere esposto e “usa e getta”, si corre ai ripari con una versione a basso impatto ambientale per il secondo grande albero pubblico.

Il Comune di Recco ha voluto una nuova suggestiva installazione creata questa volta con un grande albero di Natale stilizzato posto vicino al mare e che potrà essere ammirato fino alla fine delle festività.

Undici metri di altezza, illuminato con luci a led, l’albero si aggiunge alle proiezioni ad effetti speciali sulla facciata del comune e alle caratteristiche luminarie disposte nelle vie del centro cittadino.

In molti chiedono al Sindaco di rinunciare in futuro all’albero naturale, divenuto ormai simbolo dell’insensibilità dell’uomo alla sofferenza del Pianeta.

Una scelta di civiltà per una cittadina che fa ormai della lotta all’inquinamento e del contrasto degli episodi di inciviltà, come le discariche abusive, una vera e propria priorità.