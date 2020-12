Bardineto – Un nuovo focolaio di infezione da coronavirus scoperto in una residenza per anziani nel Savonese.

All’interno della residenza protetta Villa degli Abeti di Bardineto sono stati infatti scoperti ben 58 nuovi casi in infezione su 65 pazienti ospitati e tutti, ovviamente, hanno età molto critiche per la malattia.

Nel corso delle analisi di verifica sono stati trovati positivi al contagio da coronavirus anche 11 operatori impiegati nella struttura.

Secondo le informazioni di ASL 2, in contatto con la struttura, le condizioni degli ospiti sono stabili, stazionarie e nessuno presenta sintomi gravi.

Oggi arriveranno nella struttura di Bardineto i medici della struttura complessa assistenza anziani e disabili della Asl 2 savonese per la valutazione degli ospiti e delle loro autonomie e per decidere sull’eventuale trasferimento nelle strutture residenziali dedicate al Covid 19.

Indagini anche per accertare come si sia potuti arrivare ad una simile concentrazione di malati con le verifiche che dovrebbero essere fatte costantemente su pazienti e personale.

L’episodio rammenta come occorra non abbassare la guardia rispetto alla gestione della pandemia specialmente in occasione delle prossime festività.