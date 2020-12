Chiavari (Genova) – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera in corso Dante, a Chiavari, per l’incendio di alcuni motorini parcheggiati a bordo strada.

Per cause in fase di accertamento, cinque motorini parcheggiati sono stati completamente distrutti dalle fiamme mentre altri due sono stati parzialmente danneggiati.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che si sono prodigati per spegnere il rogo.

Insieme a loro sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Non risultano persone rimaste coinvolte nell’incendio.