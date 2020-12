Genova – E’ morto tre mesi dopo essere stato investito Gianluigi Tasso, il 63enne travolto in via Venezia da una moto mentre attraversava la strada in via Venezia.

Dopo l’incidente, l’uomo era apparso in gravi condizioni ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 63enne è morto lunedì.

Il pubblico ministero che sta seguendo il caso ha disposto che venga condotto l’esame autoptico; per il conducente della moto che l’ha travolto l’accusa ora è quella di omicidio colposo.