Genova – Breve nevicata sulla città e scattano, previsti e prevedibili, i disagi per chi si sposta con il bus.

Sin dalle prime ore del mattino molte linee collinari hanno incontrato pesanti disagi a raggiungere tutte le fermate ed alcuni tratti sono rimasti bloccati sino all’attivazione dei mezzi dotati di catene.

Feroci le polemiche sui social dove i genovesi che abitano nelle zone collinari hanno evidenziato l’assenza di mezzi spazzaneve e spargisale e gravi disagi per il traffico privato e per il trasporto pubblico.

Molte linee sono state sospese proprio nelle ore di maggiore affluenza dei passeggeri e i disagi sono diventati molto pesanti.

(Foto Archivio)