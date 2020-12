Genova – Questa mattina Genova si è svegliata ricoperta da uno strato di neve.

Uno spettacolo sicuramente suggestivo che però ha causato non pochi disagi ad automobilisti e cittadini che si sono dovuti spostare in giro per la città.

Numerose sono le segnalazioni circa i disservizi legati ai transiti dei mezzi pubblici, soprattutto lungo le linee collinari e, nonostante l’allerta lanciata da Arpal e il piano predisposto per fronteggiare la nevicata, le strade sono risultate spesso inagibili.

E’ il caso, ad esempio, di via Emilia, immortalata questa mattina completamente ricoperta di neve.

Uno spettacolo inconsueto che si è portato dietro difficoltà nella circolazione non soltanto dei veicoli e dei mezzi pubblici ma anche del transito pedonale con marciapiedi innevati e un alto rischio di cadute e incidenti.