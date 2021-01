Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte di Capodanno, per un incendio divampato in un capannone di via Perlasca, non lontano dal nuovo ponte di Genova.

Probabilmente a causa del lancio di alcuni petardi e fuochi d’artificio il capannone ha preso fuoco e le fiamme, alimentate dal vento, hanno sprigionato un denso fumo nero che ha allarmato molto i residenti della zona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini sull’origine dell’incendio.

Molti i danni ma fortunatamente nessun ferito.

Sul caso indagano anche le forze dell’ordine.

(video del giornalista Paolo Colombo)