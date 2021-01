Genova – Si apre un’altra mattinata di passione per gli utenti dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e il capoluogo ligure, per i lavori ai caselli di Prà e di Pegli. Genova – Si apre un’altra mattinata di passione per gli utenti dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e il capoluogo ligure, per i lavori ai caselli di Prà e di Pegli.

Code e rallentamenti per 4 chilometri stanno interessando il tratto autostradale tra Arenzano e Genova Pegli, in direzione di Genova.

Traffico in tilt, dunque, per lo slittamento della riapertura dei caselli prevista inizialmente per il 6 gennaio e slittata a lunedì 11.

Al momento risultano chiusi il casello di Genova Prà in uscita per chi proviene da Genova e il casello di Pegli in entrambe le direzioni.

Autostade consiglia l’uscita a Genova Aeroporto per chi dal ponente della regione si muove verso il capoluogo, situazione che sta creando non poco disagio anche sulla viabilità urbana.