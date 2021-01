Genova – E’ una mattinata di traffico intenso sulla rete autostradale genovese, soprattutto quella del ponente.

Sono 8 i chilometri di coda segnalati da Autostrade nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pegli, sull’autostrada A10 in direzione di Genova.

A causare rallentamenti e incolonnamenti sono i lavori di manutenzione che la società autostradale sta portando avanti in alcune gallerie del tratto.

Intanto, rimangono chiusi al transito il casello di Genova Pegli in entrambe le direzioni e l’uscita di Genova Prà per chi si muove in direzione Ventimiglia provenendo da Genova.

Secondo le indicazioni di Autostrade, le riaperte dei caselli sono previste per martedì 11 gennaio; al momento l’uscita consigliata è quella di Genova Aeroporto.