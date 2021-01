Genova – Un’altra giornata di chiusura dei caselli di Genova Prà e Genova Pegli sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e ancora code e proteste per i disagi causati ai trasportatori e alla cittadinanza.

Il cantiere aperto da Autostrade per l’Italia doveva chiudere alle 6 del mattino del 6 gennaio scorso ma, per motivi ancora non precisati, le lavorazioni stanno ritardando la riapertura che è oggi prevista per la stessa ora ma di lunedì 11 gennaio.

Ieri camion e auto sono rimaste in coda a causa del congestionamento della rete dovuta ai camion e ai trasporti diretti all’uscita di Genova Prà (e al suo porto di Prà Voltri) e alla necessità di proseguire sino ad Arenzano per poter uscire e ritornare indietro sull’Aurelia.

Disagi pesantissimi che hanno causato sino a 8 km di coda e la denuncia dell’associazione dei trasportatori TrasportoUnito che minaccia azioni legali contro Aspi per i continui ritardi.

Anche questa mattina i mezzi pesanti diretti al Porto di Prà Voltri sono fatti uscire a Genova Aeroporto se arrivano da levante – con impegno della rete stradale cittadina per un lungo tratto o ad Arenzano per chi arriva da ponente con traffico che si riversa poi sulla già congestionata via Aurelia.

Autostrade per l’Italia fa sapere che “la deviazione di carreggiata in A10 comporta la chiusura dell’uscita di Genova Pegli provenendo da Genova, dell’uscita di Genova Pra’ provenendo da Genova e dell’entrata di Genova Pegli in direzione Savona. Il termine di tale cantierizzazione era previsto inizialmente per il 6 gennaio ma, vista l’interruzione resasi necessaria per le condizioni metereologiche avverse, la conclusione è prevista per domenica 10 gennaio 2021”.

Il piano generale di interventi sulle principali tratte della rete ligure con l’indicazione degli investimenti previsti e il quadro generale dei principali cantieri settimanali fino al 16 gennaio e i focus tratta per tratta con lente sul dove, quando e perché dei cantieri è https://www.autostrade.it/autostrade-gis/previsioniLiguria.do?quando=4.