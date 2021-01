Genova – Un incidente si è verificato questo pomeriggio in via Opisso, davanti alla scuola Pascoli.

Qui, per cause in via di accertamento, un furgone si è schiantato contro le ringhiere che delimitano lo spazio davanti all’ingresso dell’istituto.

Nell’impatto con il mezzo le ringhiere si sono piegate.

Secondo le prime informazioni, sembra che due persone siano rimaste ferite: si tratterebbe di un’insegnante e di una alunna.

Il conducente del mezzo, invece, avrebbe lasciato l’abitacolo autonomamente, rimanendo illeso.