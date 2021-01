Genova – E’ morto di freddo e di stenti a poche decine di metri da un luogo dove, ogni giorn, si salvano vite umane. Un clochard piuttosto noto nella zona è stato trovato morto vicino alla fermata dell’autobus che serve l’ingresso principale dell’ospedale Galliera, in pieno centro cittadino.

A darne notizia il quotidiano Il Secolo XIX che racconta una tragedia che forse poteva essere evitata.

A far scattare l’allarme un tassista che ha notato che l’uomo, che da tempo vive di stenti in quel luogo, non si muoveva da diverso tempo ed ha deciso di controllare.

Dopo aver tentato inutilmente di risvegliarlo ha deciso di chiamare il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza per il senzatetto non c’era più nulla da fare.

L’uomo sarebbe stato stroncato da un malore conseguente al freddo intenso che sta colpendo la Liguria da ore.

Una tragedia che poteva essere evitata visto che la città dispone di servizi di accoglienza per senza tetto ma affida ancora alla libera iniziativa di associazioni ed enti “privati” l’assistenza alle persone senza tetto che vivono per strada.