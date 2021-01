Genova – Hanno organizzato una festa in casa, in barba ai divieti, ma non hanno fatto i conti con i vicini di casa che, infastiditi dal rumore e preoccupati per il gran numero di persone, hanno chiamato la polizia.

E’ successo ieri sera in una abitazione di via San Bartolomeo del Fossato, nel quartiere di Sampierdarena.

Un gruppo di ragazzi ha organizzato una festa molto rumorosa che non è passata inosservata e i vicini hanno deciso di chiamare la polizia.

All’arrivo degli agenti i ragazzi, ben 16, hanno tentato di nascondersi nelle varie stanze dell’appartamento e molti non indossavano la mascherina obbligatoria.

Sono stati tutti identificati e riceveranno una multa di 400 euro a testa.