Riva Trigoso – i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti ieri sera a Riva Trigoso, in corso Colombo, per l’incendio in una abitazione.

Le fiamme, divampate in cucina, hanno creato ingenti danni.

L’intero edificio è stato evacuato per precauzione e poi i vigili del fuoco hanno raggiunto l’appartamento con un’autoscala.

Due vicini del piano superiore sono stati visitati dal 118 per aver inalato del fumo, mentre i proprietari si trovavano fuori casa.

Molti i danni e l’appartamento risulta inagibile.

In corso accertamenti per valutare le cause del rogo.