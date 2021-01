Genova – Salgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria. Genova – Salgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trovati 226 nuovi positivi mentre i decessi registrati sono stati 8.

Preoccupa il continuo incremento degli ospedalizzati, 28 in più nella giornata di ieri per un totale di 801 persone ricoverate, di cui 64 in Terapia Intensiva, numero che rimane stabile rispetto al giorno precedente.

Intanto si attende il confronto tra Stato e Regioni per la definizione delle nuove regole contenute nel Dpcm di prossima pubblicazione e nel Dl che potrebbe essere emanato per la prosecuzione del divieto di spostamento tra regioni.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi trasmesso da Alisa: