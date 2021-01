Genova – Distrutta la Ferrari del portiere del Genoa Marchetti. Il grave incidente è avvenuto in via Pacoret de Saint Bon, nel quartiere di Multedo ma alla guida non c’era il calciatore rossoblu ma, sembra, un addetto di un autolavaggio che doveva consegnarla al campo Signorini dove il Genoa si stava allenando.

Dovrà essere ricostruito con grande attenzione e cura l’incidente che ha visto coinvolta la prestigiosa auto sportiva di proprietà del portiere rossoblu Federico Marchetti.

La vettura stava percorrendo via Pacoret, diretta al Signorini quando, per cause ancora da accertare, ha carambolato finendo contro il guard rail riportando danni devastanti.

L’intera parte anteriore si è letteralmente disintegrata e tutti i dispositivi di sicurezza sono entrati in funzione salvando la persona alla guida ma non la carrozzeria delle vettura che ha riportato danni ingentissimi.

Da una prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme, sembra che alla guida si trovasse un addetto di un autolavaggio che stava riconsegnando l’auto dopo i trattamenti di pulizia e lucidatura appena terminati.