Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Vesima per soccorrere un ciclista finito in un dirupo mentre stava percorrendo un sentiero nei boschi.

L’uomo è stato raggiunto a piedi da una squadra che ha prestato i primi soccorsi.

In un secondo momento sul luogo dell’incidente è arrivato l’elisoccorso; l’uomo è stato assicurato e issato a bordo per il trasferimento in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso.