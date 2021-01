Imperia – Si sarebbero contagiati durante le festività tra Natale e Capodanno le circa 30 persone appartenenti al nuovo cluster registrato a Badalucco.

Si tratta in larga parte di adolescenti e delle loro famiglie.

La Asl1 si è subito attivata per limitare il contagio sistemando in isolamento tutti contatti stretti e i familiari dei positivi.

Come detto, sembrerebbe che il contagio sia avvenuto nell’ambito di presunti assembramenti non consentiti dalla normativa, in cui amici del luogo, nel periodo delle festività, si sono radunati.

La situazione è costantemente monitorata dal Dipartimento di Prevenzione.

E’ bene ricordare, come sottolineato dall’Asl1 la necessità di adottare sempre comportamenti corretti per contrastare la propagazione del virus come lavarsi le mani, utilizzare la mascherina e il distanziamento interpersonale.