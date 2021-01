Genova – Asfaltatura di strade e marciapiedi, messa in sicurezza di spazi gioco per i bimbi:

gli ultimi interventi di ASTer nel ponente della città

Sono stati consegnati da ASTer i primi interventi del nuovo anno di manutenzione del patrimonio stradale, impiantistico e delle aree verdi del territorio comunale, rientranti nel contratto di servizio con il Comune di Genova.

Sulla base della programmazione stabilita dalla Civica Amministrazione, le maestranze di ASTer hanno realizzato alcuni lavori tra Voltri e Sestri Ponente.

A Voltri, completati asfaltatura e rifacimento marciapiedi in via Chiaramone. In via Poerio, rifatto il manto stradale e la tracciatura della segnaletica orizzontale, mentre in piazza Odicini è stato utilizzato un asfalto con pigmenti colorati per la realizzazione dell’intarsio intorno allo scivolo dell’area giochi per bambini.

A Sestri Ponente, invece, sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Gazzo e via Molfino.

«Il nostro obiettivo – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi – è quello di realizzare il maggior numero possibile di asfaltature di marciapiedi e strade, che rappresenta uno dei passaggi fondamentali per rendere più sicura e decorosa la nostra città. Ringrazio il personale di ASTer per gli ultimi interventi realizzati nei quartieri di Voltri e Sestri Ponente, e per tutti i lavori di manutenzione che li vedono impegnati ogni giorno al fine di dare a Genova una rete viaria e pedonale di qualità».