Genova – “Comunicati stampa che raccontano una verità distorta”. E’ l’accusa dell’assessore municipale Matteo Frulio, del Municipio VII Ponente che così risponde alla nota, inviata dal Comune di Genova, circa i lavori effettuati da Aster nel quartiere di Voltri.

“I lavori in piazza Odicini a Voltri non sono stati programmati dal Comune – denuncia Frulio – Ma dal Municipio Ponente che ha ottenuto 25.000 euro dal PSA (ex VTE) con i quali è stata risistemata tutta la parte a verde e l’asfaltatura nel 2018/2019, ben due anni fa”.

“Il progetto della pigmentazione colorata attorno ai giochi per rendere più piacevole la piazza è dell’Area Tecnica Municipale realizzato a seguito delle indicazioni date dalla Giunta Municipale – prosegue Frulio – Il PSA ha infatti risposto al bando promosso dal Municipio Ponente per la riqualificazione di aree verdi. Come sta accadendo anche per Via Cravasco”.

Secondo l’assessore municipale anche la comunicazione sui lavori di via Chiaramone, sempre a Voltri, è stata distorta nella nota del Comune.

“In via Chiaramone – prosegue Frulio – il Municipio, poichè la civica amministrazione comunale non ha mai voluto proseguire il progetto di pavimentazione iniziato nel 2016 sui centri storici di Voltri, finanziati invece dalla Giunta Doria ed iniziati con via Sant’Ambrogio, è dovuto intervenire convincendo ASTer ad asfaltare la via, accordandosi con Openfiber, a causa delle cadute e degli incidenti a persone causate da una situazione da strada sterrata”.

“Ci vuole coraggio – sbotta Frulio – Tanto coraggio a mandare questi comunicati. Non citando nemmeno una volta il Municipio che ha dato i finanziamenti all’azienda (Aster). Soprattutto adducendo quasi che siano proprie le volontà di altri e i lavori programmati da altri con fondi trovati da altri e dati da enti privati. Non pensavo che si potesse arrivare a questi livelli così bassi nel dare narrazioni”.

Secondo Frulio il Comune di Genova non ha fatt nulla.

“Anzi – prosegue Frulio – Semmai non ha più rinnovato i finanziamenti ai Municipi di 400mila euro già con l’assessore Fanghella, eliminando le pavimentazioni del centro storico voltrese”

“A breve – segnala l’assessore Frulio – partiranno le asfaltature di Via Guala e Via Cialdini, con la pavimentazione dei marciapiedi in stile mattonata e il rifacimento di scalinata verrina, sempre con mattoni rossi autobloccanti. Anche questi decisi dal Municipio con la Capitalizzazione ASTer 2020”.

