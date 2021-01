Genova – Era arrivata a Genova per un matrimonio ma era stata condannata per furto così, quando si è registrata in albergo, sono tate allertate le forze dell’ordine che l’hanno arrestata.

E’ accaduto a Genova.

Protagonista dell’accaduto una 29enne di nazionalità bulgara.

La donna si era presentata in un albergo del centro insieme ad altri due connazionali.

Dopo aver inserito nome e cognome per la registrazione, il sistema ha fatto scattare un “allerta” arrivato direttamente alla Questura.

I tre sono stati sorpresi in camera dagli agenti giunti sul posto e agli stessi hanno spiegato di trovarsi in città per il matrimonio di un amico.

La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di Pontedecimo dove sconterà la pena detentiva di 5 mesi e 29 giorni per furto emessa dal Tribunale di Milano.