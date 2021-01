Genova – Sono ancora in corso, in località Vaglie, nel comune di Propata, nell’entroterra genovese, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri pomeriggio in un magazzino-fienile di un’azienda agricola.

Nella notte i vigili del fuoco hanno messo in salvo tutti gli animali dell’allevamento e hanno cercato di salvare l’abitazione annessa al capannone dove venivano conservate gli enormi rotoli di fieno che servono per alimentare il bestiame.

La maggior parte del prodotto è bruciata nel rogo e si teme anche per il futuro degli animali visto che non è facile reperire il prodotto in questa stagione.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri pomeriggio per avere ragione delle fiamme che continuano ad ardere sotto enormi cumuli di materiale in combustione.

Oltre trenta vigili del fuoco si sono avvicendati per ore ed ore con grande dispiegamento di mezzi.

Salvati gli animali e le persone, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo e probabilmente saranno necessarie ancora ora prima che tutto il materiale smetta di ardere.

Nel frattempo si lavora ad una soluzione per trovare il cibo per gli animali che è andato letteralmente “in fumo”.