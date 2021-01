Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina all’interno del porto di Genova.

Qui, per cause che sono ancora in via di accertamento, un vigilante è stato travolto da un mezzo mentre si trovava in sella al suo scooter.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.