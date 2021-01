Savona – Autostrada A6 Savona – Torino chiusa, in direzione nord a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco prima di Altare.

Per cause ancora da accertare un camion si è ribaltato perdendo parte del carico sulla carreggiata.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

L’autostrada risulta chiusa in direzione Torino.