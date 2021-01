Genova – Ha colpito l’ex moglie alla testa con una bottiglia di vetro il 38enne di origini sudamericane denunciato ieri sera dalla Polizia intervenuta in un appartamento di Sampierdarena per una lite domestica.

La donna lo ha fato entrare in casa per fargli incontrare le due figlie minorenni ma l’uomo è subito passato alla lite, accusando la moglie per gelosia.

Dalle parole si è passati agli insulti e infine l’uomo ha afferrato una bottiglia di vetro ed ha colpito la donna alla testa facendola stramazzare a terra priva di sensi.

Le urla hanno fatto scattare l’allarme e i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine che sono subito accorse trovando la donna ferita e le figlie in stato di forte agitazione.

Sul posto anche un’ambulanza che ha verificato che la ferita non fosse pericolosa.

La vittima ha riferito, inoltre, che non era la prima volta che subiva violenze dal 38enne, ma continuava ad accoglierlo in casa per permettergli di vedere le figlie.

L’uomo, prima di venire rintracciato dagli agenti, ha mandato un messaggio alla figlia più grande “suggerendole” di fare attenzione a quello che avrebbe detto alla Polizia .

La donna è stata portata in codice giallo presso il pronto soccorso di Villa Scassi.