Sanremo – Una nave da crociera ferma davanti alla città dei Fiori, ad un chilometro dalla costa, che potrebbe ospitare trasmissioni Tv e forse parte del personale o dei “figuranti”.

La notizia si diffonde con il tam tam delle indiscrezioni sulla kermesse canora ormai travolta da polemiche e scontri senza quartiere.

Mentre si attende la decisione finale della Rai sulla possibilità di rinviare al prossimo anno la manifestazione e mentre sull’evento pende il divieto di pubblico del Prefetto e le perplessità dell’ormai ex Ministro della Cultura Franceschini, che si era detto contrario all’apertura del Teatro Ariston a figuranti e pubblico proprio perché il resto d’Italia “non può”, ecco che la novità che si affaccia all’orizzonte è quella di una nave da crociera che stazionerebbe al largo di Sanremo per la durata della manifestazione.

Una presenza che, a quanto sembra, non sarebbe un mistero per la Rai e gli organizzatori del Festival visto che potrebbero addirittura essere organizzate trasmissioni TV a bordo.

Quello che non è chiaro è “chi paga” e se la nave potrà ospitare anche persone come il pubblico dei “figuranti” o anche il personale impegnato nella kermesse canora, i cantanti e magari lo stesso Festival visto che la disponibilità del Teatro Ariston potrebbe essere messa in discussione dagli attuali divieti di apertura imposti a Teatri e Cinema dalle disposizioni anti coronavirus.

Sui social gli italiani hanno già sentenziato che il Festival di Sanremo può tranquillamente essere rinviato al prossimo anno ma sponsor e organizzatori fanno fatica a rinunciare ad un giro d’affari multi milionario.

Le ipotesi sul campo sono tante e confuse e l’impressione è quella che si stia prendendo tempo per vedere cosa diranno i dati dell’emergenza covid poco prima dell’avvio della manifestazione.

Una scelta che non fa che far crollare l’indice di gradimento del Festival di Sanremo tra gli italiani impegnati ad affrontare ben altri problemi.