Genova – E’ finito in ospedale dopo essere caduto dalla finestra mentre cercava di scappare alle ire della fidanzata l’uomo arrestato nel pomeriggio di ieri al Galliera di Genova perché trovato con quasi un etto di cocaina.

L’uomo, un 49enne italiano con precedenti per reati specifici e contro il patrimonio, era ricoverato nel nosocomio genovese da quando, per sfuggire all’aggressione da parte della fidanzata, era fuggito dalla finestra, cadendo poi a terra.

Al trasferimento in un altro reparto, i suoi effetti personali sono stati affidati al personale sanitario che li ha riportati nel nuovo armadietto.

Nel sistemare i vestiti, tuttavia, i sanitari hanno scoperto in una tasca un involucro contenente 85 grammi di cocaina in pietra.

Visti i numerosi precedenti in materia di stupefacenti e considerato il notevole valore commerciale della sostanza oltre alla rilevante quantità, che porta all’esclusione del possesso per uso personale, il 49enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.