La Spezia – Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la cessione dello Spezia Calcio ad un gruppo finanziario americano.

La notizia rimbalza da ieri sera nella città ligure e la Società non conferma ma neppure smentisce.

Il patron Gabriele Volpi, secondo le indiscrezioni di stampa, starebbe per firmare tutti i documenti necessari alla cessione della maggioranza delle quote dello Spezio Calcio ad un fondo di investimenti Usa.

Non sarebbe la prima volta che i fondi speculativi statunitensi investono massicciamente nel mercato dello Sport in Italia.

Resta da capire chi controllerà materialmente la Società e chi gestirà il futuro della Squadra.