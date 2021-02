Genova – Nascondevano circa 30 chili di droga in un garage di Marassi i due uomini arrestati dai Carabinieri con l’accusa di spaccio.

Gli uomini dell’arma hanno notato i due martedì pomeriggio mentre stavano salendo in auto. Riconoscendoli come noti spacciatori della zona, i militari hanno deciso di seguirli fino a un box per poi fermarli una volta usciti.

All’interno del box i Carabinieri hanno trovato 18 chili di hashish diviso in 169 panetti, 8 involucri sottovuoto contenenti circa 10 chili di marijuana e quasi un chilo di cocaina, insieme al materiale necessario al confezionamento delle dosi.

La droga è stata sequestrata e i due sono stati arrestati e trasferiti nel vicino carcere di Marassi.