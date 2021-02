Tovo San Giacomo (Savona) – E’ stato travolto dalle macerie del crollo di parte di un edificio l’operaio deceduto questa mattina in un cantiere nel comune di Tovo San Giacomo, nel Savonese.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era alla guida di una ruspa che è stata travolta dai detriti del crollo.

Il cantiere dove si trovava la persona deceduta era stato aperto per il recupero di un edificio a pochi metri dalla Chiesa e dal palazzo che ospita la sede del Comune.

Per cause ancora da accertare una parete ha ceduto e le macerie sono precipitate sulla ruspa che stava lavorando nel cantiere e l’operaio è stato travolto e ucciso.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una persona residente nel comune del savonese.

Inutile l’intervento del 118. Sull’episodio è stata aperta un’indagine delle forze dell’ordine e della Asl per accertare eventuali responsabilità e se erano state adottate tutte le misure di sicurezza.